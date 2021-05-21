Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов принял участие на юбилее старейшины татарского движения Урала Суфхата Надырова и вручил медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Андрей Ветлужских – председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы Российской Федерации лично поздравил юбиляра.

Поздравительные письма прозвучали от Ильдара Гильмутдинова -депутата Государственной Думы Российской Федерации, Бориса Кириллова – заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также Правительства Свердловской области.

Юбилей прошел в центре НКАТ СО в г. Екатеринбург. Юбилейные торжества организовали Исполком Всемирного конгресса татар и Национально-культурная автономия татар Свердловской области.

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