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Хайдар Гильфанов принял участие на юбилее старейшины татарского движения Урала Суфхата Надырова

Хайдар Гильфанов принял участие на юбилее старейшины татарского движения Урала Суфхата Надырова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.05.2021 0 3

Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов принял участие на юбилее старейшины татарского движения Урала Суфхата Надырова и вручил медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».  Андрей Ветлужских – председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы Российской Федерации лично поздравил юбиляра.
Поздравительные письма прозвучали от Ильдара Гильмутдинова -депутата Государственной Думы Российской Федерации, Бориса Кириллова – заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также Правительства Свердловской области.
Юбилей прошел в центре НКАТ СО в г. Екатеринбург. Юбилейные торжества организовали Исполком Всемирного конгресса татар и Национально-культурная автономия татар Свердловской области.

tatur.tatarstan.ru

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