Профессор Альбина Валиева: В разных странах Европы мы проводим выставки, демонстрирующие национальные художественные традиции нашего народа

На VI Всемирном форуме татарских женщин выступила директор Международного центра по науке и культуре в Республике Болгария, доктор филологических наук, профессор Альбина Валеева. Она рассказала о мероприятиях, проводимых в Болгарии и странах Европы по сохранению татарского языка и культуры.

“Несмотря на то, что по воле судьбы мы живем за границей, мы стараемся не забывать свой родной язык. В 2000-х годах в Болгарии был открыт Международный научный и культурный центр. В разных странах Европы мы организовываем выставки, демонстрирующие национальные художественные традиции нашего народа, готовим тематические лекции о народах Поволжья, проводим встречи с государственными деятелями, послами, дипломатами и деятелями искусства, – отметила Альбина Валеева.