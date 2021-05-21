Об этом сегодня сообщила заведующая детским садом №107 города Ижевска Удмуртской Республики, руководитель местной общественной организации “Ак калфак” Бриллиант Абдрахманова в ходе пленарного заседания VI Всемирного форума татарских женщин.

“В 2007 году в Татарской слободе г. Ижевска после капитального ремонта открылся детский сад №107. По просьбе родителей в образовательном учреждении было предусмотрено изучение родного языка, знакомство с культурой, традициями и обычаями татарского народа”, – сообщила Бриллиант Рафиковна.

В своем выступлении она подчеркнула, что воспитание личности в духе национальных традиций начинается с младенчества. “Ребенок с детства должен душой и сердцем любить свой народ, язык, питать чувство национальной гордости. Мы, в свою очередь, впитываем эти качества в ребенка”, – добавила Абдрахманова.