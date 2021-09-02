Данис Шакиров встретился с заместителем председателя РНКАТ Пермского края Салимом Назиным

Сегодня состоялась деловая встреча руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова с заместителем председателя Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края», председателем общественной организации «Культурный центр татар и башкир Бардымского района» Салимом Назиным. Ключевой темой беседы стала грядущая перепись населения.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 августа.

Салим Назин обозначил в каком состоянии пребывают в целом татары Пермского края, что происходит с их этнической и языковой идентичностью.