tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров встретился с заместителем председателя РНКАТ Пермского края Салимом Назиным
Данис Шакиров встретился с заместителем председателя РНКАТ Пермского края Салимом Назиным

Данис Шакиров встретился с заместителем председателя РНКАТ Пермского края Салимом Назиным

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.09.2021 0 2

Сегодня состоялась деловая встреча руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова с заместителем председателя Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края», председателем общественной организации «Культурный центр татар и башкир Бардымского района» Салимом Назиным. Ключевой темой беседы стала грядущая перепись населения.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 августа.

Салим Назин обозначил в каком состоянии пребывают в целом татары Пермского края, что происходит с их этнической и языковой идентичностью.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.