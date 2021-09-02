В Казани пройдут юбилейные «X Якуповские чтения»

В 30-й день месяца Мухаррам (7 сентября) в Казани в резиденции Духовного управления мусульман РТ состоятся «X Якуповские чтения».

Десятые юбилейные чтения приурочены к 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии и объявленному в Татарстане «Году родных языков и народного единства». Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ и РИИ. Конференция проводится в целях осмысления богатого духовно-религиозного и интеллектуального наследия известного татарского просветителя, ученого и религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова (1963-2012).

На традиционных чтениях запланировано участие представителей интеллигенции, ученых и общественных деятелей, руководителей медресе, представителей Всемирного конгресса татар, соратников и друзей Валиуллы хазрата Якупова.

Примечательно, что в работе чтений примет участие советский и российский религиозный, политический и общественный деятель, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры и образования Али Вячеслав Полосин. В рамках мероприятия он проведёт презентацию учебника «Гражданская идентичность мусульман России».

На мероприятии выступят руководитель Казанского (Приволжского) филиала Межрегиональной общественной организации социально-гуманитарных научных исследований «Историческое сознание» Раис Сулейманов с докладом «Личный архив Валиуллы Якупова: состояние документов и их ценность как источник по новейшей истории ислама в Татарстане», директор Кукморского медресе Ришат хазрат Курамшин с докладом «Совет чорыннан соң татарларга хас исламның традицион үрнәген яңадан торгызуда һәм үстерүдә Вәлиулла хәзрәт Якупов роле» («Роль Валиуллы хазрата Якупова в возрождении и развитии традиционного образа ислама, присущего татарам постсоветского периода»), аспирант Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ Василий Иванов с докладом «Тема кадимизма и джадидизма в трудах татарского богослова Валиуллы Якупова», директор МБОУ «Нижнетатмайнская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Рафик Насыйров расскажет о «Татарском мусульманском молодежном движении, основанном Валиуллой хазратом Якуповым в начале 1990-х годов» и др.

В рамках чтений также будет проведена церемония награждения победителей конкурса «Таян Аллага!».

Для освещения Якуповских чтений приглашаются представители СМИ. Аккредитация по телефону +7 (917)-864-64-80 (Римма Гатина).

Начало конференции в 09:00 часов.

dumrt.ru