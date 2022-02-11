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Делегация Татарстана посетила Саратовскую соборную мечеть

Делегация Татарстана посетила Саратовскую соборную мечеть

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 11.02.2022 0 4

Сегодня в ходе визита в Саратовскую область делегация Татарстана посетила Саратовскую соборную мечеть. Главный мусульманский храм Саратова возрождён в 2000-х годах.

Для гостей города мечеть представляет интерес как образец архитектуры и традиционной культуры. Она имеет два купола и высокий минарет. Характерная черта внешнего облика — чередование полос из красного и белого кирпича. Молельный зал более 500 м². Здесь же находится резиденция Духовного управления мусульман Саратовской области, действует библиотека, медресе «Шейх Саид».

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