Сегодня в ходе визита в Саратовскую область делегация Татарстана посетила Саратовскую соборную мечеть. Главный мусульманский храм Саратова возрождён в 2000-х годах.

Для гостей города мечеть представляет интерес как образец архитектуры и традиционной культуры. Она имеет два купола и высокий минарет. Характерная черта внешнего облика — чередование полос из красного и белого кирпича. Молельный зал более 500 м². Здесь же находится резиденция Духовного управления мусульман Саратовской области, действует библиотека, медресе «Шейх Саид».