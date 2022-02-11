На “Благородном собрании” казанские мусульманки обсудили достоинства хиджаба

В 9-й день месяца Раджаб (10 февраля) в НТК «Туган авылым» состоялось очередное женское заседание “Благородного собрания” (“Затлы мәҗлес”). Для участия в нем собрались свыше 50-ти девушек и женщин разных возрастов в хиджабах. Традиционно мероприятие началось с чтения Священного Куръана. Более двух часов они за чашкой чая обсуждали достоинства хиджаба. Интерактивные игры, разговоры по душам украсили этот вечер, на протяжении которого красной линией шла мысль: хиджаб – это не только платок, но и приказ Аллаха, образ жизни женщины.

В самом начале мероприятия руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова сделала краткий экскурс в историю: рассказала о традициях в одежде татарских женщин и пояснила, что хиджаб всегда был неотъемлемой частью гардероба наших бабушек. И в подтверждение этого она привела примеры из научных трудов ученых Каюма Насыри и Карла Фукса. Айгуль ханум также призвала участниц «Благородного собрания» задуматься о таком понятии, как «внутренний хиджаб».

Разнообразили программу собрания интерактивные игры. Девушки декламировали стихи собственного сочинения для конкурсе «Надевая платок…» от молодежного движения MUSLIMMOL, поделились личными историями о пути к хиджабу, дискутировали, на мастер-классе делали ободки и украшения для хиджаба.

Женские маджлисы «Благородного собрания» – это дружеские разговоры по душам о религии, беседы сестер-мусульманок о Куръане, женах Пророка Мухаммада, сподвижницах, обсуждения женского фикха, татарских традиций и прочего.

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