В рамках рабочей поездки в Саратовскую область, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с активом татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. Здесь подвели итоги работы Исполкома ВКТ за 2021 год, обсудили план работы и задачи на 2022 год.

С приветственным словом к участникам встречи обратилась Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина.

Данис Шакиров поприветствовал участников от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Руководитель Исполкома ВКТ отметил, что встречи с соотечественниками в федеральных округах проводятся с 2018 года и являются залогом плодотворного сотрудничества с татарскими общественными организациями в регионах.

Ко встрече в режиме онлайн присоединились руководители отделов Всемирного конгресса татар. Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков ознакомил присутствующих с действующими проектами: среди них конкурс чтецов “Джалиловские чтения”, гала-концерт которого пройдет 17 февраля, межрегиональный конкурс театральных коллективов “Идел йорт” и др.

Кроме того, было рассказано о деятельности общественной организации

татарских женщин “Ак калфак”, о таких проектах Всемирного конгресса татар как “Татарча диктант”, “Татар кызы”, “Татарча КВН”, о конкурсах, проводимых ВКТ и т.д. Данис Шакиров призвал наших соотечественников активно принимать участие в мероприятиях конгресса татар.

Также с докладами выступили руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Программа завершилась концертом мастеров искусств РТ, посвященным 30-летию ВКТ и 30-летию татарского общественного движения в Саратовской области.