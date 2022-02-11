Посетители Национального музея увидят подлинник Моабитских тетрадей

15 февраля, в день рождения поэта-героя Мусы Джалиля (1906-1944), в Национальном музее Республики Татарстан по традиции состоится День подлинника. Из фондов музея торжественно вынесут подлинную рукопись Моабитских тетрадей – стихов, которые Джалиль написал в берлинской тюрьме «Моабит». Только в этот день жители и гости Казани смогут увидеть ценнейший раритет, чудом сохранившийся и дошедший до нас.

Каждый год для выноса Моабитских тетрадей приглашаются известные люди Татарстана. Нынче это право предоставлено директору театра имени Габдуллы Кариева, поэтессе, лауреату премии имени Мусы Джалиля Луизе Янсуар.

В торжественном мероприятии примут участие видные деятели культуры республики. Состоится возложение цветов к памятнику Джалилю на площади 1 Мая. В Национальном музее прозвучат стихи поэта-героя в исполнении студентов Казанского театрального училища.

Выступят музыканты – лауреаты премии имени Мусы Джалиля: виолончелист, композитор, главный дирижёр Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Ильяс Камалов и скрипачка, артистка оркестра Татарского академического театра имени Галиаскара Камала Дина Закирова.

В этот день вход в музей свободный, приглашаются все желающие.

День подлинника программа