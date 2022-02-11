В Санкт-Петербурге отметят 116-ю годовщину со дня рождения Мусы Джалиля

15 февраля 2022 года отмечается 116-я годовщина со дня рождения Мусы Джалиля – поэта-героя, чей подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине. В этот памятный день, в Санкт-Петербурге пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэта-воина Мусы Джалиля.

15 февраля в 12.00 к подножию памятника возложат цветы татарская общественность региона, поэты, студенты, школьники и просто любители поэзии.

Приглашаем Всех желающих почтить память поэта-героя Мусы Джалиля!

Историческая справка. Муса Джалиль – один из великих поэтов татарского народа, родился 15 февраля 1906 года. В июне 1941 года Джалиля призывали в Красную Армию, где он работал корреспондентом армейской газеты «Отвага». В 1942 году был ранен и попал в плен, где вел подпольную деятельность, в 1943 году был арестован – гестапо заключает поэта в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. За год пребывания в тюрьме им были написаны две рукописные книги стихов – «Моабитские тетради».

Лучший памятник героическому подвигу Джалиля – это его стихи и песни, ими Муса Джалиль присягал в верности своей Родине, в них он рассказал о душевной красоте миллионов советских людей, участвовавших в смертельной схватке с фашизмом. Читая стихи Джалиля, мы сердцем чувствуем источники силы и непобедимости нашего народа, истоки великой Победы.

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