В Казани подведут итоги деятельности краеведческих структур Татарстана

14 февраля с.г. в Казани состоится Всероссийский круглый стол-конференция «ТАТАРСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ СТРУКТУР ТАТАРСТАНА И РЕГИОНОВ ИСТОРИЧЕСКИ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ТАТАР В РФ В 2021 ГОДУ И ИХ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД».

Круглый стол проводится офлайн и онлайн с участием ученых, краеведов и общественных деятелей – активистов татарских историко-краеведческих структур, участников Форумов татарских краеведов и авторов краеведческих изданий.

Организаторы конференции: Всемирный конгресс татар, Комитет по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, ВОО «Татарские села России», РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, РОО Республики Марий Эл «Общество татарских краеведов», «Общество татарских краеведов» Республики Башкортостан.

Ожидаются доклады руководителей краеведческих структур при ВКТ, ученых и краеведов Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Ульяновской, Пензенской, Свердловской, Омской, Челябинской, Кемеровской областей, Алтайского края и других регионов.

Программа круглого стола