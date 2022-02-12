Данис Шакиров посетил могилу Сахибгарея Саид-Галиева в Саратове

11-12 февраля руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров находится с рабочей поездкой в Саратовской области. Здесь проходят встречи с руководителями татарских организаций Приволжского федерального округа.

Сегодня Данис Шакиров посетил в Саратове могилу первого председателя Совета Народных Комиссаров ТАССР Сахибгарея Саид-Галиева. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев и соотечественники из Саратова. Они почтили память советского политического и партийного деятеля Саида-Галиева, а также жертв репрессий в Саратовской области.

Напомним, Сахибгарей Саидгалиевич Саид-Галиев (1894-1938 гг.) – партийный деятель, председатель Ревкома Татарской АССР (1920 г.), первый председатель Совета Народных Комиссаров Татарской АССР (1920-1921 гг.). В 1938 году репрессирован, реабилитирован посмертно.