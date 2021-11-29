Диана Сапрыкина из Ташкента стала победителем фестиваля «День иностранного студента» в Казани

13 ноября в Доме Дружбы народов состоялся Региональный межвузовский фестиваль «День иностранного студента». Кафедра хореографического искусства Казанского государственного института культуры приняла активное участие в его работе.

Под руководством доцентов Мочаловой Н.В., Кавеевой А.И., Белова В.А, были подготовлены яркие танцевальные номера, нашедшие живой отклик у зрителей и членов жюри. На ряду с иностранными студентами из ЮАР и Кыргызстана, в конкурсе приняла участие и наша соотечественница.

Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) г.Ташкента на фестивале представила его активистка, участница танцевального ансамбля «Ляйсан» Диана Сапрыкина.

По итогам фестиваля, Диана Сапрыкина и Белянин Петр стали лауреатами I степени в номинации «Танец народный».

Пресс-служба ТОКПЦ г.Ташкента