Он постоянно изучал Тукая

Мы уже сообщили о том, что в Северной столице прошел III Санкт-Петербургский Татарский Медиафорум. Организаторами этого значимого национально-культурного мероприятия выступили информационный портал Piter tatar (главный редактор Равиль Закиров), Постоянное представительство Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (постоянный представитель Ренат Валиуллин), клуб Татарских журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (председатель Зария Хасанова).

Обсуждение представителей татарского медиасообщества стало возможным благодаря информационной поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям “Татмедиа » и Всемирного Конгресса Татар.

Третий год подряд на национально-культурном мероприятии журналистов освещаются животрепещущие темы современности и поднимаются волнующие представителей пера вопросы.

Во время Татарского медиафорума были упомянуты основатели Татарской печати и личности, которые развивали национальную журналистику. Мы рассказали и об одном из таких мастеров пера – Флориде Агзамове. За короткое время, отведенное на Медиафоруме, о жизни и творчестве Флорида Имамахметовича было сказано очень мало. Это почувствовали и те, кто смотрел и слушал нас онлайн.

— Напишите больше о нашем земляке- Флориде Агзамове, — обратился ко мне Рамиль Шаймарданов, уроженец Чекмагушевского района Башкортостана, ныне проживающий в Санкт-Петербурге.

С удовольствием выполняем его просьбу.

Флорид Агзамов родился 11 февраля 1936 года в селе Бикметово Чекмагушевского района. Отец Имамахмет был председателем колхоза, мать Фагилю односельчане уважали за ум, щедрость и отзывчивость.

Родившийся третьим ребенком в семье, Флорид с детства отличался мудростью, любознательностью и любовью к чтению.

С первых дней войны отец ушел на фронт и не вернулся.

Мальчику, как и другим детям того времени, рано пришлось пережить тяготы жизни. В пяти километрах от родного села, они учились в школе соседней деревни Яңа Коты.

Флорид хорошо учился, брал на себя большинство повседневных дел в семье. Окончил школу с серебряной медалью, поступил на Татарское отделение Казанского государственного университета.

Журналистскую деятельность начал в Пестречинской районной газете.

Затем стал заместителем главного редактора газеты ”Социалистик Татарстан».

В 1968 году учился в аспирантуре Академии общественных наук в Москве, защитил диссертацию. Из российской столицы вернулся в свою любимую газету. Вскоре его назначили заведующим кафедрой журналистики Казанского государственного университета. С тех пор Флорид Агзамов серьезно взялся за работу по комплектованию татарской журналистики способными специалистами. Ведет исследования по детальному изучению творчества классиков татарской литературы, теории и истории национальной журналистики. Кафедра превратилась в увлекательный научный центр. Особое место уделяется теме гуманизма, одного из важнейших принципов журналистики.

Одновременно продолжает серьезно изучать творчество Тукая. Раскрывает до этого малоизученные страницы биографии поэта как талантливого журналиста и писателя.

Поэзию Габдуллы Тукая Флорид Агзамов любил с детства, многие его стихи знал наизусть. Сам писал стихи. На школьной дороге между деревней Бикметово и деревней Яңа Коты наряду со стихами Тукая звучали и стихи написанные подростком.

Благодатная земля Башкортостана подарила татарскому народу много выдающихся личностей. Не уменьшается число соотечественников, которые родились и выросли в Башкортостане и выбрали местом своего творчества и проживания нашу духовную столицу Казань.

Представители нашего талантливого и трудолюбивого народа рассыпаны по земле как жемчужина. Некоторые возвращаются в Татарстан, здесь находят понимание и поддержку, завоевывают славу и почет. Одним из таких выдающихся личностей был Флорид Агзамов.

Флорид Имамахметович был способным журналистом по рождению, отлично знал родной язык. Он умел видеть талантливых мастеров пера и помогал молодым специалистам развиваться. Создал «Казанскую школу журналистики». Много лет Флорид Имамахметович был членом учебно-методической ассоциации по журналистике при Министерстве просвещения Российской Федерации и президиума правления Союза журналистов Республики Татарстан.

Казань по достоинству оценила самоотверженность и научные труды Флорида Агзамова. В 1982 году талантливому журналисту была присуждена премия Татарстана имени Хусаина Ямашева, в 2005 году Гран-при республиканского конкурса журналистов “Хрустальное перо” (“Бәллүр каләм”).

Он также был награжден медалью “За трудовое отличие“, удостоен высоких званий ”Заслуженный работник культуры Татарстана“, ”Заслуженный работник Казанского университета». 19 мая 2016 года, в День печати Татарстана, на стене дома № 4 по Чистопольской улице в Казани была установлена мемориальная доска в его честь.

Мне посчастливилось учиться у известного наставника-ученого, проницательного журналиста Флорида Агзамова. И сегодня я вижу его лицо и морщины, которые появлялись при его смехе. Лекции, которые читал Флорид Имамахметович, отличались глубоким смыслом и историческими фактами. Если мы во время увлекательных и интересных лекций Мухаммада Магдеева и Рафаэля Мустафина их засыпали вопросами, то лекции Флорида Агзамова надо было слушать с большим вниманием и усваивать сказанное. Его лекции были такими же серьезными, как и он сам. Те, кто близко знал Флорида Имамахметовича, помнят его как доброго, высокоморального, искреннего человека и истинного гуманиста. Аудитории № 244 Высшей школы журналистики и телекоммуникаций Казанского федерального университета присвоено имя первого декана Флорида Агзамова. Ежегодно проводится международная научно-практическая конференция ”Агзамовские чтения».

При подготовке данной статьи были использованы открытые источники информации. Фотографии взяты из интернета.

Зария Хасанова, председатель клуба Татарских журналистов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Равиль Закиров

piter.tatar