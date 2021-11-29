В Доме культуры «Киндяковка» г. Ульяновска прошёл День татарского языка и культуры

28 ноября в Доме культуры «Киндяковка» г. Ульяновска прошёл День татарского языка и культуры, организованный благодаря руководителю Железнодорожного районного совета татарской национально-культурной автономии, депутату Ульяновской Городской Думы Рамилю Абитову. Мероприятие было организовано в рамках празднования Дня матери.

В ходе торжественной части со словами приветствия выступили Председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин и заместитель Главы города – Глава администрации Железнодорожного района Алексей Онищенко. Высокие гости и член волонтёрской группы при общественной приёмной депутата Р.З. Абитова, студент медицинского факультета Ульяновского госуниверситета Владислав Петров вручили мамочкам-медицинским работникам больниц и поликлиник района ценные подарки и живые цветы, подготовленные районным советом автономии.

Праздник продолжился творческим подарком – спектаклем по пьесе Амины Яхиной «Лебедушка моя» на татарском языке в постановке руководителя Народного коллектива «Нур» Джамили Мифтаховой. Самодеятельные артисты были поощрены ценными подарками председателем Исполкома Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамисом Сафиным.

Рамиль Абитов