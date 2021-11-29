В Ужурском районе Красноярского края состоялся межнациональный турнир по борьбе на поясах корэш в память фронтовиков

Завершился VI открытый межнациональный турнир по борьбе на поясах корэш в память фронтовиков, орденоносцев, Героев Социалистического труда жителей Ужурского района Красноярского края Сагдеева Нагумана Дарзимановича и Демухаметова Николая Александровича, в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» на 2021 год.

Герои ушли на защиту Родины в 1941 и 1942 годах и воевали до Великой Победы. Были не раз ранены, награждены орденами и медалями, в т.ч. медалями за «Отвагу». Вернулись и приступили к тяжелому крестьянскому труду. В 1947 году они вырастили урожай, которому и сегодня можно восхищаться. Это более 30,0 ц. с гектара. За эти высокие показатели Указом Верховного Совета СССР 07 января 1948 года пятерым ужурцам (колхоз им. Карла Маркса), в том числе двоим нашим землякам (татарам) было присвоено высокое звание Героя Социалистического труда.

Это первые послевоенные Герои Труда на территории Красноярского края. Память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне пока ещё жива. Но мы сегодня мало говорим о втором подвиге нашего народа, который он совершил сразу вслед за первым. Фронтовики и вчерашние работники тыла не только восстановили с нуля огромную страну после такой страшной войны, но и обогнали многие не воевавшие страны. В 1947 году наша Родина, первым после войны из государств нашей планеты, отменила карточную систему.

Прошедший турнир по борьбе корэш – это сохранение памяти о тружениках, восстановивших экономику страны после страшной войны. Это пример для молодого поколения беззаветного служения своей Родине и воспитания у них уважения к человеку труда самых разных национальностей.

Сегодня колхоз имени Карла Маркса располагался бы в деревне Усть-Изыкчуль Крутоярского сельсовета Ужурского района.

Вагиз Файзуллин