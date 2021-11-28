В Казани прошел гала-концерт Молодежного фестиваля современной мусульманской культуры

Гала-концерт Молодежного фестиваля современной мусульманской культуры прошел в Художественной резиденции фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Казани.

Мусульманская молодежь из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Ливана, Турции, Сербии и других стран продемонстрировала на фестивале свое мастерство в танцевальном, театральном, песенном и оригинальном жанрах.

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов отметил, что креативность молодых людей, участвующих в фестивале, очень высока.

«За неделю участники создали совместный продукт. С одной стороны, была глобализация, а с другой стороны, каждая нация могла выразить свою уникальность через танцы, песни и театральные представления. Сегодня очень важно уметь представить обычаи и национальные особенности в интересном и современном формате. Казань удостоена звания “Столица молодежи исламского мира”, а в следующем году исполняется 1100 лет со дня принятия ислама в Волжской Булгарии. Символично и то, что мероприятие проходит в Казани», — сказал он.

«Мусульманские страны показали свою культуру. Если язык, танец, песня и изобразительное искусство будут сохранены и распространены среди молодежи, нация будет сильной», — резюмировала Роза Ахмадиева, ректор Казанского государственного института культуры и искусств.

tatar-inform.ru