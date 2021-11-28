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В Казани презентовали специальный выпуск журнала «Татарстан»

В Казани презентовали специальный выпуск журнала «Татарстан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.11.2021 0 1

Спецвыпуск журнала «Татарстан» презентовали сегодня в Национальной библиотеке Татарстана. Номер журнала от 9 сентября был полностью посвящен теме книги.

Изюминкой вечера стала беспроигрышная книжная лотерея. Победителям были вручены две книги с автографом первого Президента Татарстана, Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина отметила, что Минтимер Шаймиев часто пишет для журнала. Его работа также была опубликована в этом номере.

«В декабре исполняется 101 год со дня открытия журнала “Татарстан”. Изначально журнал возглавляли ключевые люди Татарстана — министры, ректоры и другие. Когда мы опубликовали этот номер, мы решили повторить старую традицию. Мы издали журнал под руководством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой», — рассказала главный редактор журнала Татьяна Вафина.

«Чтение книги — прекрасное время для меня. Я воспринимаю книгу как средство самообразования, как источник анализа текста. Сегодня активно развивается русская, татарская и другая литература. Журнал “Татарстан” также издается на русском и татарском языках», — сказала Лейла Фазлеева.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан выразила уверенность, что в будущем у журнала будут только прекрасные дни. Она считает, что тема литературы, книг и образования всегда актуальна и нужна.

На мероприятии также присутствовал Шамиль Идиатуллин, писатель, двукратный обладатель Гран-при.

tatar-inform.ru

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