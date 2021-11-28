3 проекта из Татарстана стали победителями конкурса в сфере сохранения и развития родных языков

В рамках празднования Международного десятилетия языков коренных народов 16 августа 2021 года Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации объявлял грантовые конкурсы по поддержке мероприятий в сфере сохранения и развития родных языков:

1) конкурс по поддержке молодежных проектов, направленных на изучение и популяризацию родных языков народов Российской Федерации;

2) конкурс по поддержке мероприятий, посвященных актуальным вопросам сохранения и развития родных языков народов Российской Федерации.

На сегодняшний день подведены итоги конкурсного отбора, в числе победителей которого три проекта из Татарстана.

Так, победителями конкурса по поддержке молодежных проектов, направленных на изучение и популяризацию родных языков народов Российской Федерации признаны:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Тюлячинский детский сад № 2 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан – проект Создание татарской семейной театральной студии «БЕРГӘ өйрәнәбез/ Изучаем ВМЕСТЕ».

2. Татарстанский Республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт» – проект Республиканский молодежный музыкально-поэтический фестиваль имени Рустема Бикмуллина «Бика Фест».

В конкурсе по поддержке мероприятий, посвященных актуальным вопросам сохранения и развития родных языков народов Российской Федерации одним из лучших назван проект Фольклорный фестиваль народов Татарстана «Как славно ты звенишь, родной язык» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.

На реализацию данных проектов будет оказана государственная поддержка в размере до 500 тыс. рублей на каждый.

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