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В Шахмайкинском музее проходит месячник Мирхайдара Файзи

В Шахмайкинском музее проходит месячник Мирхайдара Файзи

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 27.11.2021 0

Шахмайкинский музей Новошешминского муниципального района Республики Татарстан посещают школьники разных классов в рамках месячника, посвященного жизни и творчеству выдающегося представителя татарской классической драматургии Мирхайдара Файзи, который родился 1 ноября 1891 года.

На этой неделе гостями стали восьмиклассники со своей учительницей татарского языка и литературы Кадрией Гильмановой. В ходе экскурсии ребята ознакомились с биографией и творчеством драматурга, осмотрели экспонаты, а также узнали о выдающихся личностях села Шахмайкино – потомках рода Файзуллиных.

novoshishminsk.ru

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