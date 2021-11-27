В Шахмайкинском музее проходит месячник Мирхайдара Файзи

Шахмайкинский музей Новошешминского муниципального района Республики Татарстан посещают школьники разных классов в рамках месячника, посвященного жизни и творчеству выдающегося представителя татарской классической драматургии Мирхайдара Файзи, который родился 1 ноября 1891 года.

На этой неделе гостями стали восьмиклассники со своей учительницей татарского языка и литературы Кадрией Гильмановой. В ходе экскурсии ребята ознакомились с биографией и творчеством драматурга, осмотрели экспонаты, а также узнали о выдающихся личностях села Шахмайкино – потомках рода Файзуллиных.

novoshishminsk.ru