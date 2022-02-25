Динара Межитова возглавила Центр стратегического анализа и управления проектами Астраханской области

Нового руководителя коллективу представил руководитель администрации губернатора АО Павел Паутов. «Центр стратегического анализа и управления проектами» учрежден администрацией губернатора.

Согласно Уставу, в числе задач организации – анализ и подготовка предложений по корректировке программ и проектов, реализуемых на территории Астраханской области, разработка внутренней и внешней информационной политики региона, формирование комплекса банков данных по социально-экономическому развитию.

С начала 2020 года Динара Межитова занимала пост генерального директора медиахолдинга «Астрахань 24», а также остаётся руководителем астраханского отделения Гильдии межэтнической журналистики и возглавляет национально-культурную автономию татар Астраханской области. https://a24.press