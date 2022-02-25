tatruen
Главная / Новости / Динара Межитова возглавила Центр стратегического анализа и управления проектами Астраханской области
Динара Межитова возглавила Центр стратегического анализа и управления проектами Астраханской области

Динара Межитова возглавила Центр стратегического анализа и управления проектами Астраханской области

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2022 0 3

Нового руководителя коллективу представил руководитель администрации губернатора АО Павел Паутов. «Центр стратегического анализа и управления проектами» учрежден администрацией губернатора.

Согласно Уставу, в числе задач организации  –  анализ и подготовка предложений по корректировке программ и проектов, реализуемых на территории Астраханской области, разработка внутренней и внешней информационной политики региона,  формирование комплекса банков данных по социально-экономическому развитию.

С начала 2020 года Динара Межитова занимала пост генерального директора медиахолдинга «Астрахань 24», а также остаётся руководителем астраханского отделения  Гильдии межэтнической журналистики и возглавляет национально-культурную автономию татар Астраханской области.

https://a24.press

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.