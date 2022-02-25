tatruen
Главная / Новости / Костюмы бугульминского театра примут участие в фестивале этномоды «Татар Style-2022»
Костюмы бугульминского театра примут участие в фестивале этномоды «Татар Style-2022»

Костюмы бугульминского театра примут участие в фестивале этномоды «Татар Style-2022»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.02.2022 0 1

На подиум выйдут модели в костюмах следующих направлений: современная одежда с элементами татарской культуры, национальный костюм, повседневная мусульманская одежда и свадебная мусульманская мода.

Костюмы из спектакля «Казанское полотенце» по пьесе классика татарской драматургии Карима Тинчурина примут участие в фестивале этномоды «Татар Style-2022».

Бугульминский драматический театр имени А. В. Баталова представит на фестивале костюмы, созданные руками мастериц пошивочного цеха Марины Колесник и Фагили Ситдиковой. Они воплощены по эскизам театрального художника по костюмам Татьяны Видановой.

Всего пройдет четыре полноценных показа. На подиум выйдут модели в костюмах следующих направлений: современная одежда с элементами татарской культуры, национальный костюм, повседневная мусульманская одежда и свадебная мусульманская мода.

Фестиваль этномоды начнется 25 февраля в 17 часов в стенах бугульминского загса.

bugulma-tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.