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Дом Набережных Челнов украсит мурал с яблоневым садом

Дом Набережных Челнов украсит мурал с яблоневым садом

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 22.06.2021 0 3

Наброски мурала с яблоневым садом появились на доме 53/23 Набережных Челнов. Автор работы – художник Марат Билялов. Планируется, что их завершат за две недели. Мурал украсит два блока дома.

– К работам приступили вчера (была разметка). Сегодня начнем отрисовывать. Две недели будем рисовать, – поделился Билялов.

В октябре прошлого года мурал появился на стене дома 11/26. Автор изображения – Билялов. Здание украсила танцующая в татарском национальном наряде царица Сююмбике. Эту работу челнинец посвятил 100-летию ТАССР. До этого на стене дома 43/09 Билялов нарисовал портрет известного татарского деятеля Шамиля Усманова.

kazanfirst.ru

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