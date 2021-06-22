Дом Набережных Челнов украсит мурал с яблоневым садом

Наброски мурала с яблоневым садом появились на доме 53/23 Набережных Челнов. Автор работы – художник Марат Билялов. Планируется, что их завершат за две недели. Мурал украсит два блока дома.

– К работам приступили вчера (была разметка). Сегодня начнем отрисовывать. Две недели будем рисовать, – поделился Билялов.

В октябре прошлого года мурал появился на стене дома 11/26. Автор изображения – Билялов. Здание украсила танцующая в татарском национальном наряде царица Сююмбике. Эту работу челнинец посвятил 100-летию ТАССР. До этого на стене дома 43/09 Билялов нарисовал портрет известного татарского деятеля Шамиля Усманова.

kazanfirst.ru