Древний и вечно молодой праздник отметили в Карши

26 июня 2021 года Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области при поддержке областного хокимията, Каршинского городского хокимията, Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, областного управления по делам культуры и спорта, областного управления Национальной гвардии, областного отделения творческого объединения «Тасвирий ойина», областного отделения ассоциации «Хунарманд», областного отделения ассоциации «Тадбиркор аёл» провел массовое культурно-просветительское мероприятие, посвященное народному празднику Сабантуй.

Мероприятие состоялась на площади перед историческим комплексом «Одина» в старом городе областного центра.

Цветные струи фонтана. Задорные мелодии плясовых. Кони, с восседающими на них бойцами Национальной гвардии. Конные тележки с детьми на дорожках. Красочные костюмы представителей национальных культурных центров региона. Информационно насыщенные панно и буклеты. Выставка предметов татарского быта, в том числе ее такой важной составляющей, как национальная кухня. Выделялись раритеты, предоставленные активистами Чиракчинского районного филиала Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра. Борцы и гимнастки. Экспозиции изделий мастеров народно-прикладного творчества. Эти и другие значительные приметы последней июньской субботы 2021 года собрали на площади многочисленную заинтересованную аудиторию.

Мероприятие открыла директор центра Фирюза Ихсанова. Она рассказала о многовековых корнях праздника, включенного с 2002 года в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, о традициях его празднования в России и за ее пределами, в том числе в Узбекистане и пожелала участникам праздника в городе Карши здоровья, долгих лет жизни и неувядаемого оптимизма. Она также горячо поздравила представителей татарской семьи Хакимовых с «жемчужной свадьбой» и вручила юбилярам памятные подарки центра.

С очередной большой датой в жизни татаро-башкирской диаспоры Кашкадарьи – праздником Сабантуй – участников мероприятия поздравил заместитель хокима города Карши по молодежным и социальным вопросам Фуркат Норматов.

Праздничную программу открыла литературно-художественная композиция «Сабан туе – хезмәт һәм бәхет туе» на татарском, узбекском, русском и английском языках в исполнении активистов центра. Прозвучала песня «Сабантуй».

Бурными аплодисментами зрители отметили татарские и испанские танцы в исполнении самых юных солисток фольклорно-этнографического ансамбля «Кояш» при областном татаро-башкирском национальном культурном центре Амины Эгамбердиевой, Сафиры Хазиевой, Диёрыи Бахоры Ибрагимовых. Зрительские симпатии завоевали и красочные выступления солистов фольклорно-этнографического ансамбля «Ал-Жийнат» при областном арабском национальном культурном центре.

В фокусе внимания аудитории были также татарские песни в исполнении гостя из Ташкента, популярного певца Руслана Гайнанова.

Участники массового мероприятия приняли деятельное участие в народных играх. Их победители, а также активисты национальных культурных центров области были поощрены почетными грамотами и памятными подарками Каршинского городского хокимията, а также Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра.

«Этот красивый и веселый праздник надолго запомнится мне и моим друзьям своими задушевными песнями и зажигательными танцами, – сказал участник мероприятия, инвалид второй группы Ильдар Рахматуллин.» «Огромное удовольствие доставили мне выступления певца Руслана Гайнанова. Я с удовольствием танцевал, слушая народные и современные татарские песни в его исполнении.

Равиль Авилов, г.Карши, Узбекистан