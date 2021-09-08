ДУМ РТ и мухтасибаты Татарстана примут участие в акции «Татарча диктант»

В 3-й день месяца Сафар (10 сентября) ДУМ РТ, мухтасибаты, мечети и мусульманские учебные заведения примут участие во всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Акция проводится в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)».

В этом году ДУМ РТ в четвёртый раз станет площадкой для написания диктанта. В 2021 году проведение акции приурочено к 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Цель мероприятия – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его историческим и культурным ценностям. Принять участие в акции может каждый желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения.

dumrt.ru