Стартовал прием работ на X Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм»

X Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм» для журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение в СМИ жизни и деятельности татарского мира проводится ежегодно с целью пропаганды национальных приоритетов.

Учредителями и организаторами Конкурса являются Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Всемирный конгресс татар.

Работы принимаются до 30 октября 2021 года (включительно). Адрес оргкомитета: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул. К.Маркса, 38/5, каб. 105, Информационно-аналитическое управление Исполкома Всемирного конгресса татар, с пометкой «Конкурс «Татар рухы һәм каләм». Телефоны: (843) 236-59-16, факс: 264–63–37. Адрес для отправки через почту: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, пл.Свободы, 1. Исполком Всемирного конгресса татар.

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