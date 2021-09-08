VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур – 2021» пройдет 11 сентября

11 сентября 2021 года в 14:00 в г. Казани у Фонтанная площади театра им.Галиаскара Камала пройдет VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур», приуроченный ко Дню Национального костюма.

Фестиваль проводится в рамках Государственной Программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан», в целях укрепления единства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранения, развития и популяризации многонациональной культуры, в том числе, национального костюма.

Фестиваль народов, проживающих в РТ, пройдёт одновременно в двух форматах: офлайн – на Фонтанной площади театра им. Г. Камала и онлайн – в социальных аккаунтах Официального Татарстана ( https://vk.com/nashtatarstan) .

На главной сцене состоится концерт творческих коллективов и исполнителей, представляющих народы Татарстана, а также артистов: этно-фолк группы «ЭтРусски» (г. Самара), коллективов «Шулдыр Жыт» (г. Ижевск), «Морденс» ( г. Саранск).

Специальные гости фестиваля: Заслуженный артист Чувашской Республики Алексей Московский (г. Чебоксары), популярная артистка татарской эстрады Ильсия Бадретдинова (г. Казань).

На территории Фонтанной площади будут организованы выставка изделий мастеров народных промыслов и ремёсел, выставка-ярмарка «Этномаркет», площадки традиционных конфессий Республики Татарстан.

В качестве гостей ожидается участие спортсменов 1 Игр стран СНГ.

Организаторы фестиваля: Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана, Молодежная Ассамблея народов Татарстана при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Исполкома г. Казани.

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