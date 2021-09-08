8 сентября в России отмечают День памяти жертв блокады Ленинграда

День памяти жертв блокады Ленинграда традиционно отмечается 8 сентября. Именно в этот день в 1941 году фашисты впервые провели массовую бомбардировку Северной столицы, вокруг города сомкнулось вражеское кольцо и начался отсчет страшных 900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей трагедией и героизмом.

В этом году с того трагического дня исполняется ровно 80 лет. Петербург отметит печальную дату целой серией торжественно-траурных мероприятий, которые пройдут в разных районах города.

По традиции, торжественно-траурные мероприятия начнутся на Пискаревском мемориальном кладбище. Возложение цветов пройдет и у Триумфальной арки в Красном Селе. В городе на 115 площадках пройдут поминальные чтения имен погибших.

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиулин вместе с активистами татарской общественности возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля, который воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, в ходе Любанской наступательной операции поэт был тяжело ранен и попал в плен.

В церемонии возложения цветов также принял участие исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

Захват Ленинграда был составной частью разработанного фашистской Германией плана войны против СССР – плана «Барбаросса». В нем предусматривалось, что Советский Союз должен быть полностью разгромлен в течение 3-4 месяцев лета и осени 1941 года, то есть в ходе молниеносной войны («блицкрига»). К ноябрю 1941 года германские войска должны были захватить всю европейскую часть СССР.

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Катастрофическое продовольственное положение города стало ясно 12 сентября, когда были закончены проверки и учет всех съестных запасов. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

В январе 1942 года Красная армия предприняла первую попытку прорыва блокады. Войска двух фронтов – Ленинградского и Волховского – в районе Ладожского озера разделяло всего 12 км. Однако немцы сумели создать на этом участке непроходимую оборону, а силы Красной армии были еще очень ограничены. Советские войска понесли огромные потери, но так и не сумели продвинуться вперед. Солдаты, которые прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда, были сильно истощены.

Только 18 января 1943 года окружение было прорвано, и враг отброшен от города. 27 января 1944 года – День полного снятия блокады Ленинграда, которая стала самой кровопролитной в истории человечества.

Постоянное представительство

Республики Татарстан в

городе Санкт-Петербурге и

Ленинградской области