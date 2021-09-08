8 сентября в 11:00 в Екатеринбурге в Почетной секции Широкореченского кладбища состоится торжественное открытие памятника легендарной спортсменке-художнице Лилии Назмутдиновой. В 2021 году Лилии Биляловне исполнилось бы 85 лет.

Памятник выполнен из Карельского Габбро-Диабаза, обратная сторона создана художником скульптором Михаилом Калининым. Интереснейший замысел ручной работы, в котором он отобразил образ Лили Биляловны в движении с двумя обручами. Гравировка выполнена сусальным золотом. Пьедестал из гранита Дымовского месторождения Карелии.

Лилия Биляловна родилась в Свердловске 13 июня 1936 году в семье актеров татарского театра Дома просвещения национальных меньшинств. Вместе с родителями участвовала в спектаклях. После Великой Отечественной войны в 1946 году начала заниматься в кружке художественной гимнастики, которым руководила Елизавета Алексеевна Облыгина, позднее первый Заслуженный тренер СССР. Лилия Биляловна является лидером, пионером становления, признания нового вида спорта. Её называли «Уральская Грация».

В 1954 году Лилии Назмутдиновой, единственной среди спортсменок, участниц Чемпионата СССР удалось выполнить норматив Мастера Спорта СССР и стать Чемпионкой СССР и РСФСР. Эта победа дала право на создание Советской Федерации и выезд за рубеж для демонстрации нового вида спорта. Первой в Европе, в Штутгарте, триумфальным выступлением Лилия Биляловна демонстрировала новый вид спорта, что привело к созданию Международной Федерации художественной гимнастики. На протяжении 10 лет – Лилия Назмутдинова была бессменным капитаном Сборной команды СССР по художественной гимнастике. Победительница первых международных соревнований, бронзовый призёр Чемпионата мира 1965го года, 15-кратная Чемпионка СССР, 4-кратная абсолютная чемпионка СССР.

В Екатеринбурге более сорока лет работает областная спортивная школа имени Назмутдиновых, а в 2011 году династией Назмутдиновых создана спортивная школа художественной гимнастики, которая носит имя «Лилия».

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