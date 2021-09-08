В Перу впервые отметили День Республики Татарстан

3 сентября Общественная организация “ТатЛам” при поддержке Координационного Союза организаций российских соотечественников Перу и Русского Дома в Лиме провели вечер, посвященный Дню Республики Татарстан.

Сегодня как и во многих странах в Перу действует ограничения по проведению массовых мероприятий, однако соотечественникам удалось собраться небольшим количеством и провести день Республики Татарстан.

Гости вечера в интересном и динамичном формате смогли поближе познакомиться с историей Татарстана, некоторыми культурными традициями татарского народа, принять участие в конкурсе с небольшими призами из Казани, освоить слова на татарском языке и конечно же попробовать знаменитые беляши.

Так же на вечере принял участие Настоятель православного прихода в честь святой Матроны Московской иеромонах Иннокентий Карпов и поздравил всех с праздником, подчеркнув, что Татарстан является важным примером дружбы народов разных религий.

Как сообщает комитет по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполкома Всемирного конгресса татар, он передал официальное поздравление президенту организации “ТатЛам” Алисе Гилязевой от епископа Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской Православной Церкви Леонида.

«Этот многонациональный, динамично развивающийся, украшенный природными богатствами регион славится своим бережным отношением сохранению духовных традиций, культурного наследия и единению, проживающих в нем народов. Жители республики всегда отличались такими качествами как гостеприимство, трудолюбие, уважение, сострадание и милосердие к ближнему», говориться в поздравление епископа.

Директор Русского дома в Лиме, представитель Россотрудничества в Перу Кирилл Юрьевич Купляков отметил важность события, ведь подобные мероприятия помогают не только помнить о своих корнях, но и знакомить всех с регионами, городами нашей великой России.

Прощаясь, гости благодарили организаторов за веселый праздник и душевную атмосферу.