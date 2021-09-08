«Гулистан» и «Счастье» в искусстве каллиграфии

Айзат Мингазов создавал эти работы на открытых литературно-каллиграфических мероприятиях в музее. Картина с тюркской пословицей «Большая Медведица семь раз прошагает, а Полярная звезда будет стоять на своем» появилась при участии самых юных посетителей – для них состоялся мастер-класс по каллиграфии.

На открытии выставки вам подробно расскажут о работах Мингазова, об истории татарской письменности. Выступят известные историки, литераторы, каллиграфы, сотрудники музеев.

Выставка доступна по билетам в музей до 25 октября.

tatmuseum.ru