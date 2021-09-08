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«Гулистан» и «Счастье» в искусстве каллиграфии

«Гулистан» и «Счастье» в искусстве каллиграфии

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 08.09.2021 0 2

9 сентября в 14.00 в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Доме татарской книги) состоится открытие выставки «Имля» («Письмо»). Главные экспонаты – каллиграфические работы Айзата Мингазова, студента Университета изящных искусств в Стамбуле.

Работы отражают историю письменности у татар на примере знаковых явлений тюрко-татарской литературы. Древние пословицы выполнены рунами; фрагмент поэмы XI века «Кутадгу билик» («Благодатное знание») Юсуфа Баласагани– уйгурскими буквами. Арабская каллиграфия показана через сочинение ордынской эпохи «Гулистан бит-тюрки» («Гулистан на тюркском») Сейфа Сараи. Татарская латиница (яналиф) – явление 1930-х годов – использована в отрывке стихотворения Шайхи Маннура «Бәхет» («Счастье»).

Айзат Мингазов создавал эти работы на открытых литературно-каллиграфических мероприятиях в музее. Картина с тюркской пословицей «Большая Медведица семь раз прошагает, а Полярная звезда будет стоять на своем» появилась при участии самых юных посетителей – для них состоялся мастер-класс по каллиграфии.

На открытии выставки вам подробно расскажут о работах Мингазова, об истории татарской письменности. Выступят известные историки, литераторы, каллиграфы, сотрудники музеев.

Выставка доступна по билетам в музей до 25 октября.

tatmuseum.ru

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