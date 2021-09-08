В Екатеринбурге стартуют курсы татарского языка

Занятия бесплатных курсов по изучению татарского языка в образовательно-культурном центре «Институт Каюма Насыри» начнутся с октября 2021 года в здании Постоянного представительства Республики Татарстан. По окончании курсов выдается сертификат КФУ с указанием уровня владения татарским языком. НОЦ «Институт Каюма Насыри» образован решением Ученого совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 07 февраля 2014 года в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению родного (татарского) языка.

Первое собрание состоится 02 октября 2021 года в 12.00 часов.

Занятия ведет носитель языка, учитель высшей квалификации, методист Центра «Институт Каюма Насыри» в г. Екатеринбурге Алетдинова Динария Идрисовна.

Email: [email protected]

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 24

Телефон: 8(343)3714319, 358-88-14, 358-13-42, 358-15-22

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