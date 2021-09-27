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ДУМ РТ открывает новый сезон одного из самых популярных проектов среди мусульманской молодёжи «Яшь килен»!

ДУМ РТ открывает новый сезон одного из самых популярных проектов среди мусульманской молодёжи «Яшь килен»!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 27.09.2021 0 11

По многочисленным просьбам представительниц прекрасного пола ДУМ РТ открывает новый сезон одного из самых популярных и востребованных проектов среди мусульманской молодёжи «Яшь килен»! Принять участие в нём изъявили желание не только жительницы Казани, но и других районов и регионов России. Поэтому проект будет проводиться не только в оффлайне, но и в формате онлайн.

Старт оффлайн-курсов – 12 октября 2021 года. Время проведения: по вторникам с 18:30 до 20:30. Ссылка на регистрацию доступна здесь, а также в шапке профиля соцотдела ДУМ РТ @muslimmol в сети Инстаграм. Программа курса включает:

  • 5 видео-уроков: знакомство (хитба), никах, права и обязанности, брачный договор, талак;
  • 5 проверочных тестов;
  • 7 текстовых уроков: женский аурат и хиджаб у татарок. О супружеских правах и отношениях с родственниками. Женская физиология и вопросы контрацепции в Исламе;
  • 3 живых урока: психолог, сексолог, устаз ханафитского мазхаба;
  • 2 марафона: ведение домашнего хозяйства по сунне и эмоциональный интеллект;
  • телеграм-канал с аятами, хадисами, цитатами, подмечалками, притчами о семье и любви;
  • закрытый канал в Инстаграм для прямых эфиров и др.

Кроме того, участниц ждут подарки и 5 встреч-сюрпризов: татарские традиции, кинозал, фотосессия, встреча с мамами и закрытие (уже было катание на лошадях, батутный парк, выезд за город). Оргвзнос – 2000 рублей.

Старт онлайн-курсов – 12 октября 2021 года. Программа онлайн и оффлайн курсов идентичны: во время встреч и занятий в закрытом канале социальной сети Инстаграмм будут идти прямые эфиры. Оргвзнос – 500 рублей.

Возраст участниц – от 18 лет и старше. Справки по телефону: +7 (843)237-86-18 (в будние дни с 09:00 до 17:00).

Справка.

Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков рассказывают об исконных национальных традициях, о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получают возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров привлекаются психологи, юристы, врачи, ученые.

dumrt.ru

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