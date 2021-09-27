Болгарская исламская академия провела конференцию, приуроченную к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

С 23 по 25 сентября Болгарская исламская академия совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования проводит II Международную научно-практическую конференцию «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы», приуроченную к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Цель Конференции – обсуждение актуальных теоретических и практических вопросов развития исламоведения и исламской теологии в международном научно-образовательном пространстве.

По приглашению оргкомитета, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин выступил с докладом о татарских печатных книгах в Институте восточных рукописей РАН Санкт-Петербурга.

В своём выступлении Ренат Валиуллин отметил необходимость систематизации и подготовки полной библиографии этих изданий. Также рассказал об опыте по подготовке библиографического указателя татарских печатных учебников по гуманитарным наукам и о своей научной работе по составлению библиографического указателя татарских богословских книг, хранящихся в ИВР АНТ Санкт-Петербурга.

В мероприятии принимают участие учёные-богословы, исламоведы, теологи, религиоведы, философы, историки, социологи, филологи, представители научных и образовательных организаций, экспертных сообществ, преподаватели и обучающиеся вузов, религиозные и общественные деятели.

В рамках Конференции работа разделена на несколько секций:

– «Исламское теологическое образование в XXI веке: современное состояние и перспективы развития»;

– «Исламоведение и исламская теология: интеграция на пути решения актуальных проблем исламского образования»;

– «Роль отечественных и зарубежных религиозных и исламоведческих трудов в формировании российской мусульманской богословской мысли»;

– «Мусульмане России: новая социализация отечественного ислама».

tatspb.tatarstan.ru