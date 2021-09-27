В Дрожжановском районе состоялся мастер-класс по искусству выступления на татарском языке

Сегодня в районном доме культуры состоялось обучение дрожжановцев искусству публичных выступлений на татарском языке. Мероприятие вели преподаватели Казанского государственного института культуры Ильсияр Шигапова, Земфира Ибятова, Азат Зарипов, Альфис Галиуллин. Приветствуя гостей, руководитель районного исполнительного комитета Данис Сатдинов отметил важность обучения.

В рамках Года родного языка и единства народов в Татарстане проводится обучение искусству публичного выступления на татарском языке. Эти занятия проводятся при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, а такңе Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, под руководством председателя Марата Ахметова.

Преподаватели института рассказали об искусстве выступления, правильной передаче мысли, порядке написания текста, особенностях речи, правильном звучании звуков и поведении перед людьми, о секретах снятия волнения.

Во второй части мероприятия прошли мастер-классы.

Мероприятие прошло в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане.

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