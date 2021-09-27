Театр «Былбыл» покажет премьеру спектакля Флорида Булякова

В рамках года родных языков в Петербурге создан татарский народный театр «Былбыл». И вот уже премьера спектакля состоится скоро!

Это озорной, юмористический и, вместе с тем, лирический и сентиментальный спектакль по пьесе Флорида Булякова «Эх, голубушки!» (Эх, күгәрченкәйләрем!..). Актуальная тема – любовь, которой все возрасты покорны… И судьба человека, разная, ее предопределенность и, в тоже время, непредсказуемость…

Вход свободный.

Перед началом спектакля будет организован небольшой фуршет.

2 октября в Зале Юбилейный (ул. Одоевского, 29 – 50 метров от метро Приморская).

Начало в 17 час. 00 мин.

Приглашаем всех желающих!

tatspb.tatarstan.ru