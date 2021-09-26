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В Москве пройдет татарский музыкально-поэтический вечер «Мине танырсыңмы…»

В Москве пройдет татарский музыкально-поэтический вечер «Мине танырсыңмы…»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.09.2021 0 3

В Татарском культурном центре Москвы 1 октября пройдет музыкально-поэтический вечер «Мине танырсыңмы…» («Узнаешь ли ты меня…»), приуроченный к Международному дню пожилых людей. Концерт начнется в 18.00. Вход на него будет свободным.

В концертной программе примут участие заслуженные артисты Татарстана Айгуль Бариева и Рамиль Миндияр, солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Ильяс Камалов и другие певцы. Вместе они исполнят произведения из золотого фонда татарской народной песни.

Кроме того, жителей и гостей столицы России ждет живая музыка, исполненная на рояле, скрипке и виолончели выдающимися музыкантами Татарстана.

Татары Мира

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