В Доме дружбы народов Удмуртии обсудили состояние татарской журналистики

Сегодня в столице Удмуртии собрались представители татарских СМИ из Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Астраханской, Омской, Нижегородской, Пензенской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Целью встречи стало участие во Всероссийском форуме татарских журналистов.

В рамках форума в Доме дружбы народов Удмуртии состоялся круглый стол на тему «Татарские периодические издания: вчера, сегодня, завтра». В этом году он был приурочен к 30-летию газеты «Янарыш».

Особую радость для соотечественников вызвало присутствие на мероприятии председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике Татьяны Ишматовой, руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Александра Валова, руководителя Управления информационной службы и связям по СМИ Всемирного конгресса татар, главного редактора газеты «Татарлар» Гульназ Шайхиевой, имам-хатыба Кестымской мечети Балезинского района УР Ильмира Касимова.

Гульназ Шайхиева поприветствовала собравшихся от имени заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и вручила Благодарственные письма конгресса отличившимся представителям татарской периодики.

«Сегодня газета «Янарыш» – одна из самых издаваемых газет на татарском языке. Ее статьи вызывают большой интерес у читателей. Некоторые из них мы публикуем в нашей газете «Татарлар»,- отметила Гульназ ханум.

Кроме того, она напомнила о большой задаче, стоящей перед татарским народом. “С 15 октября начинается Всероссийская перепись населения. Данное мероприятие продлится месяц. В течении этого времени нам необходимо проявить патриотизм, чтобы остаться на втором месте в России по численности населения”, – резюмировала редактор.

“Профессия журналиста очень ответственная. Люди воспринимают новости через призму вашего видения. Газета «Янарыш» не только знакомит со значимыми событиями республики, но и учит родному языку горожан. Не отклоняйтесь от своего пути. Вы – люди, оставляющие след в истории”, – сказал имам-хатыб Ильмир Касимов.