Эльмир Низамов: “Премия Президента РФ — это ответственность, нужно работать больше”

Татарстанский композитор Эльмир Низамов стал лауреатом премии Президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Творчество Э. Низамова отмечено мастерским умением работать в различных жанрах, оригинально сочетать приемы академической музыки с элементами национального фольклора, выстраивать динамику развития в протяженных, масштабных музыкальных полотнах», — указано на сайте Кремля.

«Для меня это очень значимое событие, потому что премию дает Совет по культуре при Президенте РФ. Он состоит из самых именитых людей из разных сфер культуры. Это кино, музыка, театр, эстрада. И когда ты понимаешь, что эти разные люди поддержали твою кандидатуру, это большая гордость и ответственность. Это означает, что нужно двигаться дальше и работать еще больше», — отметил Низамов.

Композитор признался, что многим обязан педагогам казанской консерватории. «Я считаю себя талантливым человеком. Но мое везение еще и в том, что мне попадались очень талантливые учителя. Когда талант встречается с хорошей школой, это дает высокий результат», — подчеркнул лауреат.

tatar-inform.ru