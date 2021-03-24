Василь Шайхразиев принял участие в рабочем совещании оргкомитета по организации Сабантуя в Кузбассе

Сегодня, в рамках рабочей поездки в город Кемерово, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в рабочем совещании оргкомитета по организации в Кузбассе Сибирского Сабантуя.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса представила участников совещания и обозначила круг обсуждаемых вопросов по организации в Кузбассе Сибирского Сабантуя.

Председатель Национального совета рассказал об участии Республики Татарстан в Сабантуе и подчеркнул, что площадь, выбранная для проведения мероприятия, должна быть подготовлена к 15 числам июня. Также Василь Шайхразиев предложил именовать данное мероприятие Международным шахтерским Сабантуем. Он отметил, что Всемирный конгресс татар готов взять на себя задачу привлечения гостей из других регионов. Предполагается, что Сабантуй будет проведен на Московской площади, расположенной на берегу реки Томь.

В программе Сабантуя, запланированного на 26-27 июня 2021 года, представлены различные мероприятия: концертные выступления творческих коллективов, национальная борьба корэш, выставки национальных подворий, конкурсы для гостей, конные скачки, установка новых объектов, таких как “Татар утары” и др. Кроме того, на заседании обсудили вопрос проведения Сабантуя на двух языках.