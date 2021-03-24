Пресс-релиз IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

31 марта – 2 апреля 2021 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. На сходе планируется участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан. Также ожидаются гости из стран ближнего зарубежья.

В трехдневную программу мероприятия включены работы дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурная программа, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Торжественное открытие схода пройдет 31 марта в Академии Наук РТ. Позже предприниматели будут работать, разделившись на 5 групп в следующих дискуссионных площадках:

“Настоящее и будущее татарского села”; “Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)”; “Здоровая пища – здоровая нация”; “Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в сельскохозяйственных поселениях”; “Цифровизация АПК: новые возможности”.

Во второй день предприниматели посетят Тукаевский муниципальный район РТ, здесь их ознакомят с татарскими селами с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Пленарное заседание схода с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоится 2 апреля в ГТРК «Корстон», также здесь будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

Для участников схода предусмотрена и культурная программа. Предприниматели посетят Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, где посмотрят торжественное мероприятие, посвященное 10-летию газеты «Татарлар».