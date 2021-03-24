Председатель Нацсовета встретился с председателем Правительства Кузбасса

Сегодня, 24 марта 2021 года, в рамках рабочей поездки в г. Кемерово заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с председателем Правительства Кузбасса В.Н. Телегиным. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы празднования в городе Сабантуя, который состоится с 26 по 27 июня.

Стоит отметить, что в июле 2021 года жители Кемеровской области встретят 300-летний юбилей Кузбасса. В виду этого было принято решение приурочить татарский национальный праздник к грядущему событию.

Согласно программе, 26 июня в Топкинском МО пройдут конные скачки, которые положат начало празднованию Сабантуя. 27 июня состоится официальное открытие, в котором ожидается участие Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Национальная борьба Куреш, игровые и интерактивные площадки, концертные выступления творческих коллективов – всё это станет частью насыщенной программы Сабантуя в г. Кемерово.

Также стало известно, что на праздник прибудут татарские делегаты из регионов, где развита угольная промышленность.

Илюзя Абульханова