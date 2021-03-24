Вчера, 23 марта в представительстве Всемирного конгресса татар в Башкортостане прошло очередное заседание дискуссионного клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной.

⠀

Темой встречи стали народы Поволжья и Урала в трудах зарубежных ученых и путешественников.

⠀

Спикером выступил Кучумов Игорь Вильсович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

⠀

Игорь Кучумов подготовил и издал в ведущих российских издательствах переводы с научными комментариями более 30 книг французских, английских, немецких, американских авторов.

⠀

Многие издания стали по-настоящему бестселлерами для русскоязычных читателей. ​ Среди наиболее известных – книги Поля Лаббе «По дорогам России от Волги до Урала» (2017), Пьера-Шарля Левека «История народов, подвластных России» (2016), Нольде «История становления Российской империи» (2015, 2020).

Похожие материалы