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В Башкортостане прошло очередное заседание дискуссионного клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной

В Башкортостане прошло очередное заседание дискуссионного клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 24.03.2021 0 5

Вчера, 23 марта в представительстве Всемирного конгресса татар в Башкортостане прошло очередное заседание дискуссионного клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной.

Темой встречи стали народы Поволжья и Урала в трудах зарубежных ученых и путешественников.

Спикером выступил Кучумов Игорь Вильсович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

Игорь Кучумов подготовил и издал в ведущих российских издательствах переводы с научными комментариями более 30 книг французских, английских, немецких, американских авторов.

Многие издания стали по-настоящему бестселлерами для русскоязычных читателей. ​ Среди наиболее известных – книги Поля Лаббе «По дорогам России от Волги до Урала» (2017), Пьера-Шарля Левека «История народов, подвластных России» (2016), Нольде «История становления Российской империи» (2015, 2020).

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