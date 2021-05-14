Эмин Рамазанов: Необходимо создать площадку «Мост дружбы Лениногорск – Баку»

В начале мая в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне по приглашению руководителя местной общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии города Лениногорск и Лениногорского района Республики Татарстан «Бирлик» Рамиза Мамедова заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” Эмин Рамазанов посетил родину татарстанской нефти – город Лениногорск.

В рамках визита состоялась встреча с главой муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэром города Лениногорска Рягатом Хусаиновым.

Во время встречи Рягат Хусаинов высоко оценил дружеский визит в Лениногорск и рассказал об исторических фактах, связанных с началом добычи нефти в Татарстане, а также о приезде первых нефтяников из Баку в Лениногорск.

Он также отметил, что в Лениногорске очень активно проявляет свою деятельность азербайджанская диаспора и рассказал о личном вкладе ее руководителя Рамиза Мамедова в осуществление различных проектов. Он также подчеркнул, что ежегодно активисты МОО АНКА Лениногорского района принимают активное участие в значимых мероприятиях, таких как Новруз-Байрам, Сабантуй, День Города, а также они уделяют особое внимание проживающим в Лениногорске ветеранам ВОВ, которых на сегодняшний день осталось всего 28 человек.

В завершение встречи заместитель председателя Общественного объедения “Татарстан” Эмин Рамазанов поблагодарил за теплый прием и предложил в ближайшее время запланировать совместное мероприятия под названием «Мост дружбы Лениногорск – Баку».

В этот же день руководитель азербайджанской диаспоры Лениногорского района Республики Татарстан Рамиз Мамедов рассказал о своей деятельности и провел экскурсию в Доме Дружбы народов в городе Лениногорск.

Юный коллектив азербайджанской диаспоры приняли участие в творческом мероприятии. Они прочли стихотворения татарского поэта Габдуллы Тукая и азербайджанских поэтов Низами Гянджеви и Самеда Вургуна.

incity.az