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Приглашаем к участию в Региональном конкурсе-фестивале татарской культуры “Сибирские самоцветы”

Приглашаем к участию в Региональном конкурсе-фестивале татарской культуры “Сибирские самоцветы”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.05.2021 0 6

Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
📌Вокал:
– народный вокал,
– эстрадный вокал,
– авторы-исполнители;
Участники исполняют одно произведение в заявленной номинации в режиме «живого звука», в сопровождении фонограммы «минус», живого музыкального аккомпанемента, либо акапелло.

📌Хореография:
– народный танец,
– современный танец;
Участники конкурса представляют один танец в заявленной номинации от исполнителя или коллектива продолжительностью не более 5 минут.

📌 Художественное слово:
– поэзия,
– проза;
Участники конкурса исполняют одно произведение на татарском языке авторов сибирско-татарской литературы.

📌Декоративно-прикладное творчество;
В номинации принимаются поделки, сувениры, росписи, игрушки и др. по тематике «Быт и культура сибирских татар», выполненные своими руками. Работы подписываются информационной этикеткой.

📌Гастрономический конкурс: кухня сибирских татар;
Готовка допускается в домашних условиях. Общий объем приготовленного конкурсантами блюда, для наиболее объективной оценки, должен соответствовать объемам подачи на дегустацию для группы не менее 5 человек. Жюри оценивает вкусовые качества, соответствие татарской национальной кухне, оформление и представление блюда.
Подведение итогов, гала-концерт, награждение победителей состоится 22 мая на Базарной площади.

Центр сибирско-татарской культуры

 

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