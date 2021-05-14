Приглашаем к участию в Региональном конкурсе-фестивале татарской культуры “Сибирские самоцветы”

Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:

Вокал:

– народный вокал,

– эстрадный вокал,

– авторы-исполнители;

Участники исполняют одно произведение в заявленной номинации в режиме «живого звука», в сопровождении фонограммы «минус», живого музыкального аккомпанемента, либо акапелло.

Хореография:

– народный танец,

– современный танец;

Участники конкурса представляют один танец в заявленной номинации от исполнителя или коллектива продолжительностью не более 5 минут.

Художественное слово:

– поэзия,

– проза;

Участники конкурса исполняют одно произведение на татарском языке авторов сибирско-татарской литературы.

Декоративно-прикладное творчество;

В номинации принимаются поделки, сувениры, росписи, игрушки и др. по тематике «Быт и культура сибирских татар», выполненные своими руками. Работы подписываются информационной этикеткой.

Гастрономический конкурс: кухня сибирских татар;

Готовка допускается в домашних условиях. Общий объем приготовленного конкурсантами блюда, для наиболее объективной оценки, должен соответствовать объемам подачи на дегустацию для группы не менее 5 человек. Жюри оценивает вкусовые качества, соответствие татарской национальной кухне, оформление и представление блюда.

Подведение итогов, гала-концерт, награждение победителей состоится 22 мая на Базарной площади.

Центр сибирско-татарской культуры