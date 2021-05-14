Татарстан планирует создать рынок регионального кино

В 2020 году кинофестиваль мусульманского кино прошел в Казани в закрытом режиме. О том, в каком формате его планируется провести в этом году, а также об идее создания в Казани кинорынка регионального кинематографа нам рассказала исполнительный директор КМФМК, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

С 5 по 10 сентября в столице Татарстана пройдет XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

Помимо традиционной конкурсной программы, зрителей ожидают обширная внеконкурсная и параллельная программы. Внеконкурсная программа представит зрителям лучшие образцы российского игрового, документального и анимационного кино, ретроспективные и тематические программы.

В рамках смотра пройдут творческие встречи, круглые столы, пресс-конференции, инвестиционно-презентационная площадка для кинофестивалей-партнеров, деловая площадка и другие мероприятия.

В 2020 году кинофестиваль мусульманского кино прошел в Казани в закрытом режиме. О том, в каком формате его планируется провести в этом году, а также об идее создания в Казани кинорынка регионального кинематографа нам рассказала исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Кинобизнес сегодня»: Казанский международный фестиваль мусульманского кино будет проводиться уже в 17-й раз. Как менялись за эти годы его формат и содержание?

Миляуша Айтуганова: Казанский фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. За время своего существования фестиваль приобрел статус престижного форума кинематографистов, стал неотъемлемым атрибутом культурной жизни Казани, мероприятием, способствующим укреп­ле­нию ее имиджа как культурной столицы. Концепция киносмотра была определена с первого года его проведения, все эти годы он неизменно проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога». Но мы расширяемся, концентрируемся не только на фильмах из исламских стран. В последние годы на наш фестиваль поступает много картин из Европы. Главная точка опоры нашего фестиваля – развитие толерантности в обществе.

– В прошлом году фестиваль мусульманского кино проводился в закрытом режиме в связи с пандемией коронавируса. В каком формате он будет проходить в этом году?

– Да, в 2020 году мы провели кинофорум в закрытом режиме. Это была вынужденная мера, так как из-за пандемии никто не мог приехать к нам для участия. Тем не менее мы сохранили статус фестиваля, проведя его в особом формате. Жюри XVI Казанского кинофестиваля возглавил известный киносценарист Одельша Агишев. Под его руководством в жюри работали эксперты, представляющие четыре страны мира. Они посмотрели фильмы конкурсной программы дистанционно. Все совещания жюри прошли в режиме онлайн.

Всего на фестиваль в прошлом году было прислано 490 заявок, из которых была сформирована очень сильная конкурсная программа. Отборочную комиссию возглавил киновед Сергей Анашкин. Мы благодарны ему за весьма обстоятельную, хорошую конкурсную подборку. Очень жаль, что картины конкурса тогда не увидели зрители, поэтому было принято решение в этом году показать фильмы-победители XVI кинофестиваля в рамках уже XVII КМФМК. Так что публика сможет оценить все лучшее из прошлогодней программы. Несмотря на то что жюри работало в закрытом режиме, все призы, которые предусмотрены регламентом фестиваля, были не виртуальными, а вполне реальными. Более того, в этом году мы планируем пригласить победителей прошлого киносмотра в качестве почетных гостей.

– Какие новые идеи, решения были приняты вами после пандемии, с учетом опыта работы кинотеатров и кинофестивалей в особом режиме? Как все это повлияло на вашу деятельность?

– Да, мы стараемся активно развиваться. В этом году, на наш взгляд, одним из актуальных трендов для России является развитие регионального кинематографа. В связи с этим мы решили пригласить нестоличные киностудии, независимых кинематографистов, режиссеров, дистрибьюторские компании, которые интересуются региональным кинематографом, независимых продюсеров в Казань, для того чтобы сделать кинорынок регионального кино. Есть очень активные в плане кинематографии российские регионы – Башкортостан, Якутия, Бурятия, Чечня, весьма деятельно проявляют себя и некоторые области – Мурманская, Нижегородская.

Мы бы очень хотели, чтобы фильмы из разных частей России были широко представлены на кинорынке. Задача-максимум для нас, или сверхзадача – создать каталог регионального кинематографа, чтобы любой кинотеатр мог выбрать интересную ленту для своего региона. Мы заинтересованы в обмене между муниципальными киноплощадками, которые сами формируют свою программу, как, например, казанский кинотеатр «Мир». У нас большой опыт в этом плане. В «Мире» мы часто показываем фестивальное кино, поэтому выходим на связь именно с теми дистрибьюторами, которые работают с киносмотрами. Они предлагают нам оригинальные фестивальные программы, пользующиеся большой популярностью в нашем кинотеатре.

Конечно, такие кинотеатры есть по всей стране – как раз для них мы и хотим устроить региональный кинорынок. Возможно, в рамках этого мероприятия возникнут и идеи о копродукции с разными регионами. Например, в Татарстан сейчас обращаются с предложениями о совместном производстве фильмов Чувашия и Башкортостан. И мы готовы рассматривать предложения о копродукции со многими республиками и областями России.

Провести региональный кинорынок мы планируем в рамках деловой площадки фестиваля мусульманского кино. Фактически это деловая выставка-ярмарка, где предметом презентации является кинопродукция.

Сегодня региональный кинематограф – это целый сегмент киноиндустрии, весьма обособленный, функционирующий по своим правилам. Прокатом фильмов занимаются преимущественно сами их создатели, расписывая их прежде всего в кинотеатрах родного и соседних регионов. О большинстве таких картин незаинтересованным лицам ничего не известно.

Большинство муниципальных киноплощадок модернизируются по программе Фонда кино, по договору с которым они обязаны пятьдесят процентов сеансов отдавать российским фильмам. И региональные проекты могут подойти таким кинотеатрам как нельзя лучше: это отечественное кино, с создателями которого договориться о прокате куда проще, чем с крупным дистрибьютором.

– А как обстоит дело с продвижением татарстанских фильмов в России и за рубежом, есть ли успехи в этом направлении?

– Да, у нас есть примеры как успешного продвижения татарстанских фильмов, так и хороших кассовых сборов благодаря широкому кинопоказу. Вспомним, скажем, ленту «Водяная» нашего режиссера Алексея Барыкина. Этот фильм в жанре фэнтези вышел в широкий прокат в российских кинотеатрах, его кассовые сборы превысили 2 млн рублей. Во многих регионах страны были представлены наши последние премьеры: «Апипа» – первый татарский мюзикл – и мелодрама «Сумбуль», снятая по роману Зифы Кадыровой кинематографистами Татарстана и Узбекистана. На днях нам сообщили, что «Кинолайф» готов взять две эти картины на дистрибьюцию. Они сами вышли на нас с таким предложением, и мы этому очень рады.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о популяризации в Татарстане анимационного кино, в частности об уникальном фестивале «Милли мультFest», где авторами выступают дети.

– Сегодня в Татарстане достаточно много анимационных студий, в их числе – филиал студии «Союзмультфильм» в Альметьевске, но до сих пор в республике не было одного объединяющего конкурса, который бы мотивировал юные таланты развиваться в этом направлении. Так появился детский кинофестиваль «Милли мультFest». Его цель – сохранение татарского языка, развитие зрительской культуры и содействие обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных, короткометражных игровых фильмов и компьютерных игр. Фестиваль учрежден Комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. «Татаркино» является организатором этого кинофорума по всей республике. В шорт-лист фестиваля попало 26 анимационных работ, 17 короткометражных лент и 13 компьютерных игр.

Мы считаем, что «Милли мультFest» – это будущее татарского кинематографа. В этом году детский кинофестиваль проводится в республиканском формате, а на следу­ющий год мы хотим вывести его на международный уровень. Дело в том, что много мультфильмов снимается в тюркских странах, в России, где живут татары, и все это может быть с успехом показано на нашем киносмотре. Если раньше анимационное кино для детей было представлено лишь как секция Казанского фестиваля мусульманского кино, то сейчас «Милли мультFest» обрел самостоятельную форму и будет набирать обороты, объединять аниматоров, особенно тех, кто владеет национальным языком. В России сегодня нет такого направления, а мы хотим приглашать в Татарстан авторов мультфильмов, снятых на узбекском, казахском, турецком и других языках. Международный формат будет состоять в том, что в конкурсную программу фестиваля попадут анимационные фильмы из разных стран мира. Мы будем проводить активную работу в этом плане.

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