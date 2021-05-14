Алькеевцы переняли опыт крымчан

Делегация района под руководством руководителя центра татарской культуры Казанского кооперативного института Флюры Абдуллиной вернулась с поездки в Крымскую Республику.

В составе группы директор гимназии имени Наби Даули Фарида Яруллина, заведующая отделом национальной литературы ЦБС Алсу Низамова, сотрудник историко-краеведческого музея имени С. Лисенкова Гульсина Гараева. Поездка, организованная землячеством Алькеевского района, заняла пять дней. Представителей Татарстана в столице Крыма встретила председатель Местной национально-культурной автономии татар городского округа Симферополь “Идель” Светлана Алиева. Она ознакомила гостей с достопримечательностями города, рассказала о жизни культурной автономии. Затем делегация побывала в городе Ялта, где местным обществом татар проводится большая работа по увековечиванию памяти героя Советского Союза Гали Мазитова и татарского писателя и просветителя Галимзяна Ибрагимова. В Ялте алькеевцы побывали в гостях у народной артистки Татарстана Гульзады Сафиуллиной, которая делает многое для передачи подрастающему поколению обрядов и традиций татарского народа.

Отрадно, что во многих городах Крыма есть подразделения татарской культурной автономии, которые вносят свой неоценимый вклад в дело сохранения и развития родного языка, культуры и традиций.

– Мы вернулись из Крыма с массой эмоций, идеями, которые хотим воплотить в жизнь на территории нашего района. Кроме того, привезли много интересных, эксклюзивных экспонатов для школьного музея, – поделилась директор гимназии Фарида Яруллина.

Лия Мардегаллямова

alki-rt.ru