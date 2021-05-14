15 мая 2021 года Музей-заповедник «Казанский Кремль» присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день с 18:30 до 23:00 на территории Казанского Кремля, в его музеях и выставочных залах пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, творческие занятия, спектакли, музейный перформанс и многое другое.

Программа ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев»:

Территория Казанского Кремля

С 18:30 до 23:00 – Тематическая фотозона

С 19:00 до 22:00 – Музейный перформанс «Ожившая история»

Музеи и выставочные залы

Входной билет в музеи и выставочные залы в рамках акции «Ночь музеев» – 100 рублей.

По входному билету можно посетить следующие программы, творческие занятия и

мастер-классы:

Центр «Эрмитаж-Казань»

С 18:30 до 23:00 – Показ фильма «Памятники искусства Дуньхуана. Пещеры тысячи Будд»

Создание произведения-баннера с изображениями выставок «Екатерина Великая» и «Пять символов счастья»

В 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – Мастер-классы по созданию дракона-оригами

В 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 – Чайная церемония

В 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 – Аквагрим «Символы счастья»

В 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – Мастер-класс «Формула счастья»

В 20:00, 21:00, 22:00 – Розыгрыш пригласительных билетов на новую выставку «Пять символов счастья. Китайское искусство XVII-XX вв. из собрания Государственного Эрмитажа»

Музей истории государственности татарского народа и РТ

С 18:30 до 21:00 – Игра «Падающая башня»

В 21:00 и 22:00 – Интерактивная экскурсия «Почувствуй историю»*

Музей естественной истории Татарстана

С 18:30 до 20:00 – Мастер-класс от художников-карикатуристов и портретистов Татарстана

С 18:30 до 22:00 – Умные игры («Дженга», «Эволюция», «Уно», «Крокодил», «Цуро», «Барабашка» и «Мастер слова»)

С 18:30 до 22:30 – Презентация AR/VR квеста по залу «Космос и Вселенная»

С 18:30 до 23:00 – Выставка произведений искусства молодых художников Татарстана

С 20:00 до 21:00 – Мастер-класс от Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина по созданию авторских сувениров с использованием трафаретной печати

С 22:00 до 23:00 – Сумеречная прогулка по музею

Музей исламской культуры

С 18:30 до 22:00 – Выставка одной ночи каллиграфа Альфии Исхаковой

В 18:30 – Авторская экскурсия по выставке Альфии Исхаковой

Музей истории Благовещенского собора

В 19:00 – Мастер-класс «Встречаем Пасху»*

В 20:00 – Тематическая экскурсия «Преданья старины глубокой»*

Выставочный зал «Манеж»

В 18:30 – Творческое занятие в технике «Граттаж»*

В 19:00 и 22:00 – Арт-дискуссия по выставке «Война и Мир Вадима Сидура»*

В 20:00 и 21:00 – Иммерсивный танцевальный спектакль на выставке «Война и Мир Вадима Сидура»*

Музей Пушечного двора

В 18:00 – Видеоинтервью «Музейное закулисье. Монтаж выставки оружия» (https://vk.com/muzei_pushdvor)

В 19:00 – Онлайн-викторина к открытию выставки «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия» (https://www.instagram.com/muzei_pushdvor)

В 20:00 – Видеоролик «Литейная яма. Путешествие на 300 лет назад» (https://vk.com/muzei_pushdvor)

Дополнительно (за отдельную плату)

С 18:30 до 20:00 – Мастер-класс по созданию браслетов из кожи. 350 руб/чел. Музей естественной истории Татарстана

С 18:30 до 21:00 – Творческое занятие «Сердечно поздравляю» и творческое занятие «Тебе от меня». 200 руб/чел. Музей истории государственности татарского народа и РТ

С 18:30 до 22:00 – Творческое занятие « Дружная семья». 50 руб/чел. Музей исламской культуры

В 18:30, 19:15, 20:00 – Мастер-класс «Татарский орнамент» от Алии Аслямовой. 250 руб/чел. Музей исламской культуры

В 19:00, 19:30 – Тематическая экскурсия «На страже крепости». 300 руб/чел.* Территория Казанского Кремля

С 19:00 до 20:00 – Интерактивное научное шоу «Естественно, Наука!». 350 руб/чел. Музей естественной истории Татарстана

С 19:00 до 21:00 – Мастер-класс «Тугра» от каллиграфа Альфии Исхаковой. 100 – 200 руб/чел. Музей исламской культуры

В 19:00 и 20:30 – ночной квест «Код Кул Шариф». 100 руб/чел. Музей исламской культуры

С 20:00 до 21:00 – Мастер-класс от Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина по созданию авторских сувениров (шопперы) с использованием трафаретной печати. 350 руб/чел. Музей естественной истории Татарстана

mincult.tatarstan.ru