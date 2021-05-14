Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Тукая в Бардымском районе

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Пермском крае. В мероприятии также принимает участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

После завершения ряда официальных встреч в Перми, Рустам Минниханов прибыл в Бардымский район. Здесь он возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту Г. Тукаю. В мероприятии принял участие председатель Национального Совета Василь Шайхразиев. Напомним, что памятник был открыт 28 июня 2013 года.

В Бардымском районе Президент Татарстана встретится с активом татарских общественных организаций Пермского края.