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В Санкт-Петебурге пройдет творческий вечер «Ислам в истории татарского народа»

В Санкт-Петебурге пройдет творческий вечер «Ислам в истории татарского народа»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.05.2021 0 2

Богатую татарскую культурную традицию невозможно отделить от религии. Появление ислама на территории Поволжья относят еще к X веку, котда он был объявлен государственной религией Волжской Булгарии. С тех пор прошла тысяча лет, но ислам остаётся важной частью жизни татар, формирует картину мира, культуру и быт.

Вечер ведут Теляшов Рахим Халилович, писатель, журналист, и Алюшев Шамиль Абдулович, заместитель председателя Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Вниманию гостей будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Мир Ислама» из фондов Библиотеки национальных литератур.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области “Питер татар”

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